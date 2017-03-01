Пьяный подросток жестоко убил своего отца в Приморье

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Подросток, 1999 года рождения, обвиняется в убийстве, а также в умышленном причинение легкого вреда здоровью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, трагедия произошла в г. Уссурийске в октябре 2016 года в квартире, в которой фигурант проживал вместе со своими родителями. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры со своей матерью, он нанес ей не менее трех ударов в область головы и по конечностям, используя при этом металлическую трубу и швабру. В результате этого женщине были причинены телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, в совокупности расценивающиеся как лёгкий вред здоровью.

После этого, в процессе конфликта со своим отцом, фигурант не менее шестнадцати раз ударил его шваброй и металлической трубой, а затем взял кухонный нож и нанес им более десяти ударов в область головы, шеи, груди и живота потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Сообщается, что подросток состоял на учете у нарколога, а также в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.