Владивостокский водитель отправил девушку в больницу

Автоледи госпитализирована с травмами головы

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель автомобиля Suzuki Escudo отправил девушку в больницу: потерпевшая находилась за рулем, когда в ее автомобиль Honda Fit въехал внедорожник. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобили двигались в одном направлении, в сторону от центра города, по проспекту 100-летия Владивостоку. ДТП случилось 28 февраля около 22:50 в районе дома №68"а". По предварительным данным, Suzuki неудачно перестроился в правый крайний ряд. За рулем находился 51-летний мужчина.

26-летняя автоледи была госпитализирована в ВКБ-2 с ушибом головного мозга легкой степени, раной лба и ушибом затылка.