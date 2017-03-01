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Политика и экономика

Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца

Александр Приходько раскрыл секреты своей голодовки
Фото: из социальной сети Fb Фото: из социальной сети Fb
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Депутат Думы Владивостока голодает уже третий день в надежде на то, что на расследование уголовного дела в отношении него, а также на его проекты обратит внимание сам президент России, сообщает РИА VladNews.

В ходе беседы с корреспондентом РИА VladNews Александр Приходько рассказал, что из-за голода у него уже появились головные боли, однако он надеется, что это в скором времени пройдет. Отметим, что правительство на такой «бесстрашный» поступок депутата до настоящего времени своего внимания не обратило и продолжает игнорировать.

Как рассказал Александр, родные и коллеги отговаривали его от голодовки, да и самому ему было страшно - боялся общественного осуждения.

- Все уверены, что я предлагаю фантастические и нереальные проекты. Сегодня проще обозвать человека дураком, чем что-то сделать, - рассказал Александр Приходько. – Меня готовы расстрелять за то, что я готов сделать жизнь людей лучше.

Напомним, что в отношении Александра Приходько было возбуждено уголовное дело за рукоприкладство на свалке ТБО. По словам депутата, свидетели меняли свои показания, но до этого никому нет дела, поэтому он и решил объявить голодовку.

- Кто-то хихикает, кто-то поддерживает, но, на мой взгляд, мне больше некуда деваться. Я надеюсь дойти до конца. Через 20 дней планирую объявить «сухую» голодовку, это будет продолжаться вплоть до моей смерти, - сообщил Александр Приходько.

Как ранее сообщало РИА VladNews, о своем намерении голодать Александр Приходько объявил еще в понедельник, 27 февраля, сообщив, что его голодовка продлится до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, которое было возбуждено Следственным комитетом против депутата еще в 2015 году, а также не обратит внимания на его проекты.

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