Во Владивостоке неудачно припарковавшийся мужчина-водитель отправил в больницу автоледи. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, необычное ДТП случилось утром, около 07:50 - в районе дома №23 по улице Нерчинской. По предварительным данным, припаркованный 49-летним мужчиной возле дома автомобиль Mazda MPV сам поехал по склону и въехал в автомобиль Mitsubishi Colt, в котором находилась 38-летняя женщина; автоледи получила травму правой ноги и направлена на амбулаторное лечение.
Неудачно припарковавшийся мужчина отправил автоледи на больничный
Авария произошла во ВладивостокеВладивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
10:45, 01 марта 2017 В Приморье сгорел двухэтажный склад
Обстоятельства случившегося выясняются
10:34, 01 марта 2017 Приморцам до сих пор продают запрещенную алкогольную продукцию
Флаконы с содержимым изъяты
10:14, 01 марта 2017 В Приморье зафиксировано 11 возгораний
Есть пострадавшие
10:06, 01 марта 2017 Серьезная авария с «перевертышем» произошла во Владивостоке
Есть пострадавшие
09:55, 01 марта 2017 Виновник в смерти мужчины в душевой кабинке на базе отдыха предстанет перед судом в Приморье
Расследование дела завершено
09:53, 01 марта 2017 Пьяная жительница Владивостока с ножом напала на своего несовершеннолетнего ребенка
Обстоятельства случившегося выясняются
03:45, 01 марта 2017 В Калифорнии на жилые дома упал легкомоторный самолет
Один человек госпитализирован