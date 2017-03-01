Неудачно припарковавшийся мужчина отправил автоледи на больничный

Авария произошла во Владивостоке

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке неудачно припарковавшийся мужчина-водитель отправил в больницу автоледи. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, необычное ДТП случилось утром, около 07:50 - в районе дома №23 по улице Нерчинской. По предварительным данным, припаркованный 49-летним мужчиной возле дома автомобиль Mazda MPV сам поехал по склону и въехал в автомобиль Mitsubishi Colt, в котором находилась 38-летняя женщина; автоледи получила травму правой ноги и направлена на амбулаторное лечение.