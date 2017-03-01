Из горящего дома в Приморье спасли двух человек

Причины пожара устанавливают специалисты

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Заявитель сообщил, что в посёлке Новый на улице Набережная горит частный дом.

Уже через 6 минут огнеборцы были на месте происшествия и тушили огонь. Племенем были охвачены пристройка к дому и кровля. Из огня пожарные спасли двоих человек. Погибших и пострадавших нет. Не пострадали также и расположенные вблизи объекты.

Пожар на общей площади 200 кв. м. был полностью ликвидирован. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливают специалисты.