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Спорт

«Адмирал» обыграл «Авангард»

Счет - 3:2
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Во втором домашнем поединке «Адмирал» одержал победу над «Авангардом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК.

5828 зрителей наблюдали за матчем. Счет был открыт «Авангардом», Однако вскоре Казаков при игре четыре на четыре в сольном проходе через все поле изумительным кистевым в самый дальний угол сравнял счет – 1:1. Во втором периоде, отбившись дважды в меньшинстве, «моряки» пропустили в равных составах: Бурдасов после вбрасывания в чужой зоне неотразимо бросил под планку – 1:2.

Получив 1.02 двойного большинства пять на три, приморцы сравняли: Ткачёв врезал под планку с ходу – 2:2.Третий период прошел в яростных атаках «Адмирала», без удалений и без голов. Пришлось во второй раз в серии доверить судьбу игры овертайму. В котором Райт поставил победную точку – 3:2.
 

 

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