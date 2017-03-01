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В Приморье сгорел двухэтажный склад

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Ночью в 03.53 на пульт пожарной охраны Чугуевского муниципального района поступила информация о пожаре. Очевидец происшествия сообщил о том, что в селе Чугуевка на улице Дзержинского горит деревянное двухэтажное складское помещение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Прибыв по указанному адресу спустя 10 минут (в 04.07) огнеборцы незамедлительно приступили к тушению здания.

В 04.50 пожар был локализован, а в 10.20 пожар на общей площади 600 кв. м. полностью ликвидирован. При тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы соседним объектам пожар не представил.

В настоящий момент специалисты выясняют, что же послужило причиной пожара.

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