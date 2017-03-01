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Владивостокцы нарушили ПДД 370 раз за сутки

Зарегистрировано 42 ДТП с материальным ущербом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока нарушили правила дорожного движения 370 раз за сутки; из них 117 на совести пешеходов, 11 - водителей автобусов и 21 - таксистов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

В вторник, 28 февраля, в приморской столице зарегистрировано 42 ДТП с материальным ущербом, 16 - с составлением европротоколов. В двух авариях пострадали два человека.

Сотрудники ДПС составили 55 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам, 7 - по задержанным шумахерам, 15 - по пьяной езде, 5 - по выездам на встречку, а также 10 административных протоколов по фактам задержания злостных неплательщиков штрафов.

Административные протоколы также были составлены в отношении 7 водителей, перевозивших детей с нарушениями, а также 5 владельцев авто с тонированными передними стеклами. Тринадцать автолюбителей попались на нарушении правил парковки. 

На штраф-стоянку доставлено 15 транспортных средств.

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