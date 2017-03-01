Серьезная авария с «перевертышем» произошла во Владивостоке

Есть пострадавшие

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Поздно вечером, 28 февраля, во Владивостоке произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадала девушка, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие в районе Постышева в сторону Второй речки. Suzuki Escudo подрезал Honda Fit, после чего водитель малолитражки потерял управление и перевернулся на крышу.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики. За рулем Honda Fit находилась девушка, которая была госпитализирована с серьезными травмами.

В настоящее время все подробности устанавливаются.