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Приморцам до сих пор продают запрещенную алкогольную продукцию

Флаконы с содержимым изъяты
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В ходе рейда на территории торговой базы в городе Находке сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен продуктовый павильон, где осуществлялась реализация спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Полицейскими обнаружены и изъяты 27 флаконов 95% этилового спирта. В отношении собственника торговой точки за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, составлен административный протокол по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Изъятая спиртосодержащая продукция передана на ответственное хранение.

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