​Жители Приморья не верят в эффективность борьбы с «Пушистиками»

Большая часть людей уверена: борьба властей с проблемой – это показуха

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Жители Приморского края не верят в эффективность борьбы с суррогатами алкоголя – «Пушистиками», «Боярышниками» и прочими антисептиками. Такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного на сайте РИА VladNews.

Большая часть опрошенных (68,3%) уверена: «война» спиртному, объявленная после массового отравления «Боярышником» в Иркутске под Новый год, - не что иное, как показуха, которая не решит проблему коренным образом.

А в том, что бороться с суррогатом бесполезно в принципе, уверен каждый пятый опрошенный (22,1%). Обратных взглядов – что рейды будут эффективны в борьбе с приморским «черным» рынком алкоголя – придерживается только 9,7% опрошенных.

Следует отметить, что энтузиазм ведомства по вопросам выявления подпольной продажи непищевой спиртосодержащей продукции в крае действительно пошел на спад. Так, с начала января краевое Управление ежедневно и публично отчитывалось по рейдам в магазинах и павильонах. Но постепенно активность гасла - и последнее официальное сообщение об изъятии спирта появилось 21 февраля.

С 1 по 24 января 2017 года в регионе было изъято 20,5 тысячи литров подпольного спиртного на сумму более 10 миллионов рублей. С 24 января по 21 февраля изъяли 5 150 флаконов общим объемом 433 литра.

Напомним, межведомственные рейды в Приморском крае начали проходить с 3 января, изымались спиртосодержащие жидкости крепостью от 75 градусов, которые не предназначены для внутреннего применения, но тем не менее выпиваются некоторыми гражданами после разведения водой вместо водки.