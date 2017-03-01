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Общество

​Жители Приморья не верят в эффективность борьбы с «Пушистиками»

Большая часть людей уверена: борьба властей с проблемой – это показуха
Фото: Роспотребнадзор Приморского края Фото: Роспотребнадзор Приморского края
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Жители Приморского края не верят в эффективность борьбы с суррогатами алкоголя – «Пушистиками», «Боярышниками» и прочими антисептиками. Такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного на сайте РИА VladNews.

Большая часть опрошенных (68,3%) уверена: «война» спиртному, объявленная после массового отравления «Боярышником» в Иркутске под Новый год, - не что иное, как показуха, которая не решит проблему коренным образом.

А в том, что бороться с суррогатом бесполезно в принципе, уверен каждый пятый опрошенный (22,1%). Обратных взглядов – что рейды будут эффективны в борьбе с приморским «черным» рынком алкоголя – придерживается только 9,7% опрошенных.

Следует отметить, что энтузиазм ведомства по вопросам выявления подпольной продажи непищевой спиртосодержащей продукции в крае действительно пошел на спад. Так, с начала января краевое Управление ежедневно и публично отчитывалось по рейдам в магазинах и павильонах. Но постепенно активность гасла - и последнее официальное сообщение об изъятии спирта появилось 21 февраля.

С 1 по 24 января 2017 года в регионе было изъято 20,5 тысячи литров подпольного спиртного на сумму более 10 миллионов рублей. С 24 января по 21 февраля изъяли 5 150 флаконов общим объемом 433 литра.

Напомним, межведомственные рейды в Приморском крае начали проходить с 3 января, изымались спиртосодержащие жидкости крепостью от 75 градусов, которые не предназначены для внутреннего применения, но тем не менее выпиваются некоторыми гражданами после разведения водой вместо водки.

"Пьянству бой" был объявлен после того, как в конце 2016 года в Иркутске от отравления суррогатом умерло более 70 человек. Сколько человек выжило, но получило неустранимый вред здоровью, неизвестно.

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