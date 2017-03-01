Виновник в смерти мужчины в душевой кабинке на базе отдыха предстанет перед судом в Приморье

Расследование дела завершено

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Правоохранительными органами окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего предпринимателя, которого обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 31 июля 2016 на территории базы отдыха в Хасанском районе в душевой кабинке было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Смерть наступила от удара электрическим током вследствие нарушения предпринимателем требований безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Установлено, что предоставляемая отдыхающим на базе отдыха услуга пользования душевыми кабинами не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть человека.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.