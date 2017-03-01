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Пьяная жительница Владивостока с ножом напала на своего несовершеннолетнего ребенка

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) поступило сообщение жителя краевого центра о том, что в одной из квартир дома на улице Хабаровской происходит скандал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, женщина 43 лет вступила в перепалку со своим 15-летний сыном. В результате ссоры подозреваемая нанесла несовершеннолетнему несколько ударов руками,а после ранила кухонным ножом. Ребенка доставили в больницу, где ему была оказана необходимая помощь специалистов. Сейчас подростка отправили в детский социально-реабилитационный центр «Парус надежды», где он будет находиться под опекой педагогов и психологов.

В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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