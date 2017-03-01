Во Владивостоке спортсмены испытывают уникальный костюм с технологией захвата движения

Научный подход к спорту

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Дружба спорта и науки. Во Владивостоке испытывают уникальный для России костюм с технологией захвата движения. Вот только делают это не ради киноискусства - цель проекта с помощью инновационной системы понять сущность движений спортсменов. Анализ таких данных позволит им не только правильно построить тренировки, но и узнать о себе много нового, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.