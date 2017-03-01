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На чердак Владивостокского ГУМа пускают гостей

Пятилетний ремонт подошел к концу
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Владивостокский ГУМ ремонтировали в течение пяти лет. Сегодня его, наконец, открыли. Торговые залы почти заполнены, на улице создали старый дворик ГУМа и готовят к открытию чердак, сообщает РИА VlаdNews со ссылкой на VIII канал.

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