Владивостокский ГУМ ремонтировали в течение пяти лет. Сегодня его, наконец, открыли. Торговые залы почти заполнены, на улице создали старый дворик ГУМа и готовят к открытию чердак, сообщает РИА VlаdNews со ссылкой на VIII канал.
На чердак Владивостокского ГУМа пускают гостей
Пятилетний ремонт подошел к концуВладивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
10:03, 01 марта 2017 9,5 месяцев: Секреты стиля "Бохо"
Как выглядит идеальная свадьба
14:40, 28 февраля 2017 «Семейный десант» высадился на «Комете»
Команду победителей ждал приятный сюрприз
13:36, 28 февраля 2017 Как владивостокцы зиму провожали
Праздничные гуляния прошли на Спортивной набережной
11:18, 28 февраля 2017 Правоохранительные органы проверили общежития Владивостока на наркотики
Акция "Территория безопасности" проходит в Приморье
10:09, 28 февраля 2017 Владивостокцы не спешат прощаться с активным зимним отдыхом
Праздник весны этому не преграда
17:23, 25 февраля 2017 Владивостокцы уже готовы к весне
Как начать смотреть на жизнь позитивно
16:35, 25 февраля 2017 Судьбу спорткомплекса в микрорайоне Снеговая падь решат в этом году
Комплекс должны были достроить в 2013 году