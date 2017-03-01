На чердак Владивостокского ГУМа пускают гостей

Пятилетний ремонт подошел к концу

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Владивостокский ГУМ ремонтировали в течение пяти лет. Сегодня его, наконец, открыли. Торговые залы почти заполнены, на улице создали старый дворик ГУМа и готовят к открытию чердак, сообщает РИА VlаdNews со ссылкой на VIII канал.