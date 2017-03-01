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ВОЗ назвала "грязную дюжину" самых опасных бактерий

Их резистентность к антибиотикам вызывает особые опасения врачей
Фото: stoyvreditel Фото: stoyvreditel
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Эксперты ВОЗ подготовили список из 12 бактерий, развитие устойчивости к антибиотикам у которых вызывает особые опасения врачей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Список специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подготовили по просьбе стран-участниц, и направлен он не на предупреждение населения, а на поддержку ученых и медиков, которые ведут поиски новых противомикробных средств.

«К настоящему моменту исследовательская активность направляется в основном большими и малыми фармацевтическими компаниями, – пишут эксперты ВОЗ. – Выбор производится на основе разных параметров, включая субъективную оценку, давление инвесторов, объемы рынка, научный потенциал и доступность соответствующих технологий». Список предлагает более объективный подход к поиску цели.

Список по заказу ВОЗ был подготовлен при поддержке ученых Тюбингенского университета в Германии и учитывает потенциальную вирулентность инфекционного агента, скорость и характер резистентности к антибиотикам разных классов, распространенность и другие факторы. Он включает 12 бактериальных семейств, у которых развитие устойчивости к антибиотикам представляет наибольшую угрозу для людей.

Верхнюю тройку составили акинетобактерии (Acinetobacter baumannii), синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и энтеробактерии (Enterobacteriaceae). Все это не самые «громкие» возбудители болезней, однако благодаря невосприимчивости к широкому спектру антибиотиков вызываемые ими инфекции становятся неизлечимыми и смертельно опасными. Некоторые штаммы не реагируют даже на применение карпабенемов, обычно эффективных против этих микробов.

Еще шесть бактерий отнесены к группе высокоприоритетных целей – из «знаменитостей» среди них стоит упомянуть цефалоспорин- и фторхинолон-резистентных возбудителей гонореи Neisseria gonorrhoeae, а также виновников пищевых инфекций Salmonella, Helicobacter и Campylobacter, устойчивых к фторхинолонам. Смертность от них ниже, чем в верхней группе критически важных целей, зато они являются более распространенными инфекционными агентами.

Наконец, замыкают список ВОЗ три микроорганизма, пока лишь развивающих широкую устойчивость к антибиотикам, – пенициллин-резистентные Streptococcus pneumoniae, устойчивые к ампициллину Haemophilus influenzae и фторхинолону шигеллы (Shigella).

Эксперты ВОЗ отмечают, что не все перечисленные ими цели обладают большим рыночным потенциалом, поэтому в работе с ними требуется сотрудничество государств и их систем здравоохранения. Возможно, следует ввести особые условия финансирования или налогообложения для компаний, выводящих на рынки новые антибиотики и противомикробные средства.

Стоит добавить, что список ВОЗ представила накануне встречи специалистов по здравоохранению из стран G20, которая пройдет в Берлине. Антибиотики станут здесь одной из главных тем.

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