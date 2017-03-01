Ученые смоделировали падение астероида на Лондон и Берлин

Результат заставляет серьезнее относиться к угрозе

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Ученые смоделировали падение крупных астероидов на две европейские столицы. Результат исследования может заставить более серьезно отнестись к угрозе импактного воздействия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Падение крупного астероида – один из самых популярных сценариев конца света. Считается, что такого рода событие могло вызвать одно или несколько крупнейших массовых вымираний в истории Земли. Популярна версия, что мел-палеогеновое вымирание (66 млн лет назад), приведшее к гибели динозавров, было обусловлено именно падением крупного небесного тела. В пользу этой теории свидетельствует кратер Чиксулуб, расположенный на полуострове Юкатан: он появился примерно тогда, когда и началось массовое вымирание. Диаметр кратера составляет около 180 км, так что столкнувшееся с Землей тело было действительно очень массивным.

Сейчас исследователи решили не «испытывать судьбу» и смоделировали падение на Землю меньшего астероида. Специалисты применили специальную компьютерную программу ARMOR. Диаметр астероида, согласно сценарию, составляет 200 метров, его плотность равна 3,1 тонны на кубический метр. Небесное тело врезается в Землю при скорости 20 километров в секунду под углом 45 градусов. Стоит отметить, что астероиды диаметром 200 метров падают на нашу планету каждые 40 тысяч лет, более мелкие объекты – диаметром 50 метров – примерно каждые 850 лет.

Моделирование дало весьма неутешительный результат. В случае падения на Лондон астероида погибнут 8,7 миллиона его жителей. Всего, как предполагается, в британской столице проживает 14 миллионов человек. Аналогичное моделирование катастрофы в случае с Берлином показало, что жертвами станут 3,5 миллиона человек из 6 миллионов проживающих там. Причинами столь тяжелых последствий станут ударная волна и тепловое излучение. Предполагается, что исследование позволит лучше подготовиться к катастрофам такого характера.

Ранее другая команда исследователей выяснила, что падение на Землю астероида среднего размера способно привести к наступлению мини-ледникового периода на планете.