В Приморье зафиксировано 11 возгораний 10:14, 01 марта В Приморье зафиксировано 11 возгораний
Серьезная авария с «перевертышем» произошла во Владивостоке 10:06, 01 марта Серьезная авария с «перевертышем» произошла во Владивостоке (Видео)
​Жители Приморья не верят в эффективность борьбы с «Пушистиками» 10:00, 01 марта ​Жители Приморья не верят в эффективность борьбы с «Пушистиками» (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 01 среда
10:20
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
10:20
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
10:20
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
10:14
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
10:09
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:06
Серьезная авария с «перевертышем» произошла во Владивостоке Видео
10:03
9,5 месяцев: Секреты стиля "Бохо" Видео
10:00
​Жители Приморья не верят в эффективность борьбы с «Пушистиками» Эксклюзив
09:55
Виновник в смерти мужчины в душевой кабинке на базе отдыха предстанут перед судом в Приморье
09:53
Пьяная жительница Владивостока с ножом напала на своего несовершеннолетнего ребенка
09:42
Ученые смоделировали падение астероида на Лондон и Берлин
09:28
В аэропорту Владивостока задерживают авиарейсы
09:17
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:17
Рублю дали неутешительный прогноз
09:14
Рекомендации властей по здоровому питанию признаны учеными бесполезными
09:09
Гороскоп на 1 марта
08:36
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта Адреса
08:17
Три дома останутся без водоснабжения сегодня, 1 марта Адреса
08:08
Во Владивостоке сегодня +6°C
06:35
Взрослые люди не должны пить молоко, - ученые
05:01
Дональд Трамп заявил, что уже 10 лет не звонил в Россию
03:45
В Калифорнии на жилые дома упал легкомоторный самолет
02:16
Египет с 1 июля 2017 года увеличит стоимость въездной визы до $60
01:34
Питбультерьер загрыз двухмесячного младенца в Якутстке
00:17
Няня задушила девятимесячного ребенка женщины из Нигерии
Февраль, 28 вторник
23:29
Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке
22:18
Еще две школьницы стали жертвами «Синего кита»
21:06
Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы
20:33
Во Владивостоке прошла акция «Пожарная безопасность - в каждый дом»
19:11
Во Владивостоке стартовал Год экологии
18:41
В школах Владивостока проходят тренинги на сплочение коллектива Фото
17:58
Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур
17:53
Владыка Вениамин объяснил владивостокцам, что такое Великий пост Фото
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4090 (29) от 01 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Ученые смоделировали падение астероида на Лондон и Берлин

Результат заставляет серьезнее относиться к угрозе
Фото: Naked Science Фото: Naked Science
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Ученые смоделировали падение крупных астероидов на две европейские столицы. Результат исследования может заставить более серьезно отнестись к угрозе импактного воздействия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Падение крупного астероида – один из самых популярных сценариев конца света. Считается, что такого рода событие могло вызвать одно или несколько крупнейших массовых вымираний в истории Земли. Популярна версия, что мел-палеогеновое вымирание (66 млн лет назад), приведшее к гибели динозавров, было обусловлено именно падением крупного небесного тела. В пользу этой теории свидетельствует кратер Чиксулуб, расположенный на полуострове Юкатан: он появился примерно тогда, когда и началось массовое вымирание. Диаметр кратера составляет около 180 км, так что столкнувшееся с Землей тело было действительно очень массивным.

Сейчас исследователи решили не «испытывать судьбу» и смоделировали падение на Землю меньшего астероида. Специалисты применили специальную компьютерную программу ARMOR. Диаметр астероида, согласно сценарию, составляет 200 метров, его плотность равна 3,1 тонны на кубический метр. Небесное тело врезается в Землю при скорости 20 километров в секунду под углом 45 градусов. Стоит отметить, что астероиды диаметром 200 метров падают на нашу планету каждые 40 тысяч лет, более мелкие объекты – диаметром 50 метров – примерно каждые 850 лет.

Моделирование дало весьма неутешительный результат. В случае падения на Лондон астероида погибнут 8,7 миллиона его жителей. Всего, как предполагается, в британской столице проживает 14 миллионов человек. Аналогичное моделирование катастрофы в случае с Берлином показало, что жертвами станут 3,5 миллиона человек из 6 миллионов проживающих там. Причинами столь тяжелых последствий станут ударная волна и тепловое излучение. Предполагается, что исследование позволит лучше подготовиться к катастрофам такого характера.

Ранее другая команда исследователей выяснила, что падение на Землю астероида среднего размера способно привести к наступлению мини-ледникового периода на планете. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
В аэропорту Владивостока задерживают авиарейсы
09:28, 01 марта 2017 В аэропорту Владивостока задерживают авиарейсы

Расписание

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:17, 01 марта 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание

Гороскоп на 1 марта
09:09, 01 марта 2017 Гороскоп на 1 марта

Сегодня будет сложно преодолеть свою лень

Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта
08:36, 01 марта 2017 Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Три дома останутся без водоснабжения сегодня, 1 марта
08:17, 01 марта 2017 Три дома останутся без водоснабжения сегодня, 1 марта

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня +6°C
08:08, 01 марта 2017 Во Владивостоке сегодня +6°C

В крае местами небольшие осадки

Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы
21:06, 28 февраля 2017 Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы

На рассмотрение были представлены заявки от 37 организаций