В оранжерее Ботанического сада ДВО РАН небывалые очереди. В выходные дни посещаемость с 80 человек увеличилась до 400, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивостокцы встречают весну
Зима, прощай!Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.
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