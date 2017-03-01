Во Владивостоке досрочно возобновлено теплоснабжение 14:37, 01 марта Во Владивостоке досрочно возобновлено теплоснабжение
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Владивостокцы встречают весну

Зима, прощай!
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В оранжерее Ботанического сада ДВО РАН небывалые очереди. В выходные дни посещаемость с 80 человек увеличилась до 400, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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