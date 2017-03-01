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Красота и Здоровье

Рекомендации властей по здоровому питанию признаны учеными бесполезными

Здоровью не помогли три популярных диеты
Фото: vibroopora64.ru Фото: vibroopora64.ru
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Международная группа ученых показала, что рекомендации Комитета США в области диетического питания лишь незначительно сокращают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с избыточным весом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Известно, что в большинстве случаев риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета можно сократить с помощью изменений рациона и образа жизни. На государственном уровне ориентиром для таких изменений служат официальные рекомендации профильных комитетов при министерствах здравоохранения. В частности, власти США в 2015 году рекомендовали гражданам с избыточным весом три варианта рациона: американскую диету, средиземноморскую диету или вегетарианскую диету - все они предполагают включение в рацион большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и растительных белков.

Однако несмотря на внутреннюю политику в области борьбы с последствиями ожирения исследования показывают, что люди, в том числе с избыточным весом, неохотно меняют свой рацион. Чтобы выяснить, может ли курирование на этом этапе повысить эффективность диеты, ученые из Торонтского университета и других вузов провели эксперимент. Участие в нем приняли 919 канадцев со средним возрастом 44,7 года и индексом массы тела (ИМТ) 32,4 (ожирение первой степени).

В ходе работы авторы разделили испытуемых на четыре группы. Еженедельно в течение первого месяца и ежемесячно в течение последующих пяти месяцев первая группа получала индивидуальные рекомендации по вопросу рациона в ходе 20–30-минутных телефонных бесед со специалистами. Второй группе еженедельно в течение полугода авторы доставляли продукты в соответствии с выбранной диетой, тогда как третья группа получала и продукты, и рекомендации. Все добровольцы также имели Канадское руководство по вопросам здорового питания, при этом контрольная группа, помимо этого документа, не получала поддержки.

До начала эксперимента, по итогам шести и 18 месяцев участники заполняли опросники о частоте принятия пищи, а также проходили обследование на предмет уровня артериального давления, биомаркеров ишемической болезни сердца, окружности талии, ИМТ. Результаты показали, что группы, которые получали продукты от ученых, дольше придерживались запланированного рациона. При этом снижение веса, окружности талии и артериального давления во всех группах оказалось незначительным: 0,8–1,2 килограмма, 1,1–1,9 сантиметра, 1,1 миллиметра ртутного столба соответственно. Риск ишемической болезни сердца во всех группах также снизился несущественно (0,19–0,42 процентных пункта).

По мнению ученых, полученные данные показывают, что даже при условии индивидуального консультирования официальные рекомендации по вопросам здорового питания не способны значительно снизить риск болезней сердечно-сосудистой системы. Несмотря на в целом положительную тенденцию по пересмотру рациона, в долгосрочной перспективе такие программы уступали привычному образу жизни граждан. Вероятно, более эффективным может стать проект по просвещению населения в учреждениях различных уровней: школах, больницах, спортивных центрах. Одновременно власти могли бы разработать адаптивные рекомендации с учетом культурных и социально-экономических особенностей отдельных регионов.

Результаты работы опубликованы в The Journal of the American College of Cardiology.

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