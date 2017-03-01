Идеальная свадьба – у каждого она своя. Мы выбрали две пары, которые не побоялись готовиться к торжеству буквально на глазах телезрителей. Молодожёны и, по совместительству, наши ведущие –Анна Бережная, в девичестве, и Олег Данилевский во всём будут помогать участникам. А какая из пар получит главный приз – узнаем через 9,5 месяцев.
9,5 месяцев: Секреты стиля "Бохо"
Как выглядит идеальная свадьбаВладивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.
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