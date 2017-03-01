Как выглядит идеальная свадьба

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Идеальная свадьба – у каждого она своя. Мы выбрали две пары, которые не побоялись готовиться к торжеству буквально на глазах телезрителей. Молодожёны и, по совместительству, наши ведущие –Анна Бережная, в девичестве, и Олег Данилевский во всём будут помогать участникам. А какая из пар получит главный приз – узнаем через 9,5 месяцев.