Рублю дали неутешительный прогноз

Курс валют на 1 марта

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.96 рубля, а евро- 61.38 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Март для рубля может оказаться не столь успешным на фоне локального пика внешних выплат, а также постепенного усиления влияния покупок валюты Центробанком для Минфина. Негативным для рубля фактором будут выступать и ожидания сужения процентной ставки Центрального Банка. По мнению экспертов, если все эти факторы повлияют на рубль, то в марте ожидают увеличения стоимости доллара до 65 рубля, а евро - до 68 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в АТБ Банке за 58.21 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном Банке банке за 57.65 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 61.99 рубля, а продать валюту выгодно в Банке ФИНАМ за 60.58 рубля за один евро.