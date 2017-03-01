В Приморье зафиксировано 11 возгораний 10:14, 01 марта В Приморье зафиксировано 11 возгораний
Серьезная авария с «перевертышем» произошла во Владивостоке 10:06, 01 марта Серьезная авария с «перевертышем» произошла во Владивостоке (Видео)
​Жители Приморья не верят в эффективность борьбы с «Пушистиками» 10:00, 01 марта ​Жители Приморья не верят в эффективность борьбы с «Пушистиками» (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 01 среда
10:20
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
10:20
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
10:20
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
10:14
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
10:09
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:06
Серьезная авария с «перевертышем» произошла во Владивостоке Видео
10:03
9,5 месяцев: Секреты стиля "Бохо" Видео
10:00
​Жители Приморья не верят в эффективность борьбы с «Пушистиками» Эксклюзив
09:55
Виновник в смерти мужчины в душевой кабинке на базе отдыха предстанут перед судом в Приморье
09:53
Пьяная жительница Владивостока с ножом напала на своего несовершеннолетнего ребенка
09:42
Ученые смоделировали падение астероида на Лондон и Берлин
09:28
В аэропорту Владивостока задерживают авиарейсы
09:17
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:17
Рублю дали неутешительный прогноз
09:14
Рекомендации властей по здоровому питанию признаны учеными бесполезными
09:09
Гороскоп на 1 марта
08:36
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта Адреса
08:17
Три дома останутся без водоснабжения сегодня, 1 марта Адреса
08:08
Во Владивостоке сегодня +6°C
06:35
Взрослые люди не должны пить молоко, - ученые
05:01
Дональд Трамп заявил, что уже 10 лет не звонил в Россию
03:45
В Калифорнии на жилые дома упал легкомоторный самолет
02:16
Египет с 1 июля 2017 года увеличит стоимость въездной визы до $60
01:34
Питбультерьер загрыз двухмесячного младенца в Якутстке
00:17
Няня задушила девятимесячного ребенка женщины из Нигерии
Февраль, 28 вторник
23:29
Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке
22:18
Еще две школьницы стали жертвами «Синего кита»
21:06
Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы
20:33
Во Владивостоке прошла акция «Пожарная безопасность - в каждый дом»
19:11
Во Владивостоке стартовал Год экологии
18:41
В школах Владивостока проходят тренинги на сплочение коллектива Фото
17:58
Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур
17:53
Владыка Вениамин объяснил владивостокцам, что такое Великий пост Фото
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4090 (29) от 01 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Рублю дали неутешительный прогноз

Курс валют на 1 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.96 рубля, а евро- 61.38 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Март для рубля может оказаться не столь успешным на фоне локального пика внешних выплат, а также постепенного усиления влияния покупок валюты Центробанком для Минфина. Негативным для рубля фактором будут выступать и ожидания сужения процентной ставки Центрального Банка. По мнению экспертов, если все эти факторы повлияют на рубль, то в марте ожидают увеличения стоимости доллара до 65 рубля, а евро - до 68 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в АТБ Банке за 58.21 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном Банке банке за 57.65 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 61.99 рубля, а продать валюту выгодно в Банке ФИНАМ за 60.58 рубля за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дональд Трамп заявил, что уже 10 лет не звонил в Россию
05:01, 01 марта 2017 Дональд Трамп заявил, что уже 10 лет не звонил в Россию

Американский президент встретился с журналистами

Египет с 1 июля 2017 года увеличит стоимость въездной визы до $60
02:16, 01 марта 2017 Египет с 1 июля 2017 года увеличит стоимость въездной визы до $60

В 2016 доходы от туризма в стране упали до 3,4 млрд долларов

Приморский коммунист: У единоросса Авагимяна на выборах не было шанса
15:59, 28 февраля 2017 Приморский коммунист: У единоросса Авагимяна на выборах не было шанса

Владивостокский суд разрешил политические страсти по округу №14

Депутат Думы Владивостока голодает уже второй день
13:50, 28 февраля 2017 Депутат Думы Владивостока голодает уже второй день

Александр Приходько намерен привлечь внимание президента России к себе и своим проектам

Дальневосточный бизнес получит в 2017 году больше тысячи кредитов на более чем 10 миллиардов
13:12, 28 февраля 2017 Дальневосточный бизнес получит в 2017 году больше тысячи кредитов на более чем 10 миллиардов

Об этом рассказал гендиректор ФРДВ

Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку
10:59, 28 февраля 2017 Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку "Нерпа"

Юрист Андрей Агарков удачно попал под амнистию; прокуратура не согласна

Малый бизнес лидирует в оптовой торговле в Приморье
18:02, 27 февраля 2017 Малый бизнес лидирует в оптовой торговле в Приморье

Статистика за январь 2017 года