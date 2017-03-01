Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта 08:36, 01 марта Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта (Адреса)
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Общество

Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Азовская ул.2,

Александровича ул.22А, 24, 26, 32, 32А, 28В,

Балтийская ул.50, 52, 54, 57, 59,

Борисенко ул.48,

Восточный пр-кт.1, 10, 14, 1А, 2, 4, 6, 8,

Жемчужная ул.24,

Камчатская ул.14,

Клубная ул.49Д,

Минеральная ул.3, 5, 5Д, 1Б, 1А, 5В,

Никифорова ул.53,

Океанский пр-кт.108, 110, 112, 98,

Пальчевского ул.17, 1Б, 23, 25, 27, 29, 33, 4, 6, 8, 7, 19А, 4А, 21,

Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9,

Подгорная ул.1, 2, 6,

Сафонова ул.18, 20, 24,

Цимлянская ул.32, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 87, 75,

Янтарная ул.10

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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