Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта

Сегодня, 1 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Азовская ул.2,
Александровича ул.22А, 24, 26, 32, 32А, 28В,
Балтийская ул.50, 52, 54, 57, 59,
Борисенко ул.48,
Восточный пр-кт.1, 10, 14, 1А, 2, 4, 6, 8,
Жемчужная ул.24,
Камчатская ул.14,
Клубная ул.49Д,
Минеральная ул.3, 5, 5Д, 1Б, 1А, 5В,
Никифорова ул.53,
Океанский пр-кт.108, 110, 112, 98,
Пальчевского ул.17, 1Б, 23, 25, 27, 29, 33, 4, 6, 8, 7, 19А, 4А, 21,
Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9,
Подгорная ул.1, 2, 6,
Сафонова ул.18, 20, 24,
Цимлянская ул.32, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 87, 75,
Янтарная ул.10
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.