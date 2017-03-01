Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта 08:36, 01 марта Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта (Адреса)
Три дома останутся без водоснабжения сегодня, 1 марта 08:17, 01 марта Три дома останутся без водоснабжения сегодня, 1 марта (Адреса)
Во Владивостоке сегодня +6°C 08:08, 01 марта Во Владивостоке сегодня +6°C
Новостная лента
Март, 01 среда
08:49
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
08:49
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
08:49
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
08:36
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 марта Адреса
08:17
Три дома останутся без водоснабжения сегодня, 1 марта Адреса
08:08
Во Владивостоке сегодня +6°C
06:35
Взрослые люди не должны пить молоко, - ученые
05:01
Дональд Трамп заявил, что уже 10 лет не звонил в Россию
03:45
В Калифорнии на жилые дома упал легкомоторный самолет
02:16
Египет с 1 июля 2017 года увеличит стоимость въездной визы до $60
01:34
Питбультерьер загрыз двухмесячного младенца в Якутстке
00:17
Няня задушила девятимесячного ребенка женщины из Нигерии
Февраль, 28 вторник
23:29
Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке
22:18
Еще две школьницы стали жертвами «Синего кита»
21:06
Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы
20:33
Во Владивостоке прошла акция «Пожарная безопасность - в каждый дом»
19:11
Во Владивостоке стартовал Год экологии
18:41
В школах Владивостока проходят тренинги на сплочение коллектива Фото
17:58
Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур
17:53
Владыка Вениамин объяснил владивостокцам, что такое Великий пост Фото
17:51
В Приморье "накрыли" полулегальную ферму по выращиванию краба
17:43
Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье
17:42
Политтехнолог губернатора Приморья "бегает" по СИЗО с тряпкой Эксклюзив
17:31
Как не отравиться средствами от тараканов и крыс насмерть?
17:24
Во Владивостоке началось оглашение приговора по громкому делу о жестком ДТП
17:20
Жителей Владивостока просят заполнить анкеты
17:09
С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA
17:01
Житель Приморья изнасиловал свою малолетнюю дочь в лесу
16:53
В Приморье "раскручивают" хозяйку партии подпольно добытого краба
16:44
Школьники Владивостока соревнуются в письме Фото
16:21
Приморские кудоисты завоевали шесть медалей на чемпионате России Фото
16:10
«Волшебный пендель»: четвертая неделя проекта Эксклюзив
15:59
Приморский коммунист: У единоросса Авагимяна на выборах не было шанса Эксклюзив
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4090 (29) от 01 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Во Владивостоке сегодня +6°C

В крае местами небольшие осадки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...+8 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке перемення облачность, преимущественно без осадков, в первой половине дня туман, ветер западный, северо-западный слабый, со второй половины дня умеренный , температура воздуха +4...+6°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.

В Находке облачно, утром небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы
21:06, 28 февраля 2017 Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы

На рассмотрение были представлены заявки от 37 организаций

Во Владивостоке прошла акция «Пожарная безопасность - в каждый дом»
20:33, 28 февраля 2017 Во Владивостоке прошла акция «Пожарная безопасность - в каждый дом»

Цель - повысить уровень знаний по пожарной безопасности

Во Владивостоке стартовал Год экологии
19:11, 28 февраля 2017 Во Владивостоке стартовал Год экологии

Пройдет 80 экологических уроков для школьников

В школах Владивостока проходят тренинги на сплочение коллектива
18:41, 28 февраля 2017 В школах Владивостока проходят тренинги на сплочение коллектива

Занятие по командообразованию состоит из двух этапов

Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур
17:58, 28 февраля 2017 Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур

Возможны небольшие осадки

Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье
17:43, 28 февраля 2017 Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье

Хищник сможет вернуться в дикую природу

Жителей Владивостока просят заполнить анкеты
17:20, 28 февраля 2017 Жителей Владивостока просят заполнить анкеты

Разработка мастер-плана развития города