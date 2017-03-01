Во Владивостоке сегодня +6°C

В крае местами небольшие осадки

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...+8 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке перемення облачность, преимущественно без осадков, в первой половине дня туман, ветер западный, северо-западный слабый, со второй половины дня умеренный , температура воздуха +4...+6°C.



В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.



В Находке облачно, утром небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.