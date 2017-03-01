Взрослые люди не должны пить молоко, - ученые

Организм не способен переваривать продукт

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, почему взрослым людям не рекомендуется часто пить молоко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Общеизвестный факт, что молоко полезно для здоровья, так как оно содержит необходимый нашим костям кальций и прочие полезные вещества.



Еще до изобретения молочных смесей молоко было единственным продуктом, которым питался каждый человек в первые месяцы своей жизни. Да и многие современные мамы отдают предпочтение грудному вскармливанию или кормят малышей молоком животных.



Но если в младенчестве всем нам полезно пить молоко, то во взрослой жизни налегать на него рекомендовано не всем людям. О том, что большинству взрослых эта питательная жидкость приносит больше вреда, чем пользы, свидетельствуют результаты последних исследований.



Так американские ученые выяснили, что в организме 55% взрослых жителей нашей планеты ощущается нехватка лактозы - фермента, который необходим для переваривания молока.



Более того, исследователи выяснили, что полностью переварить и усвоить молоко способны лишь 20% взрослых землян. Остальным людям в случае употребления молока грозят