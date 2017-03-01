Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке 23:29, 28 февраля Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке
Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур 17:58, 28 февраля Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур
Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье 17:43, 28 февраля Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье
Новостная лента
Март, 01 среда
07:18
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
07:18
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
07:18
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
06:35
Взрослые люди не должны пить молоко, - ученые
05:01
Дональд Трамп заявил, что уже 10 лет не звонил в Россию
03:45
В Калифорнии на жилые дома упал легкомоторный самолет
02:16
Египет с 1 июля 2017 года увеличит стоимость въездной визы до $60
01:34
Питбультерьер загрыз двухмесячного младенца в Якутстке
00:17
Няня задушила девятимесячного ребенка женщины из Нигерии
Февраль, 28 вторник
23:29
Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке
22:18
Еще две школьницы стали жертвами «Синего кита»
21:06
Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы
20:33
Во Владивостоке прошла акция «Пожарная безопасность - в каждый дом»
19:11
Во Владивостоке стартовал Год экологии
18:41
В школах Владивостока проходят тренинги на сплочение коллектива Фото
17:58
Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур
17:53
Владыка Вениамин объяснил владивостокцам, что такое Великий пост Фото
17:51
В Приморье "накрыли" полулегальную ферму по выращиванию краба
17:43
Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье
17:42
Политтехнолог губернатора Приморья "бегает" по СИЗО с тряпкой Эксклюзив
17:31
Как не отравиться средствами от тараканов и крыс насмерть?
17:24
Во Владивостоке началось оглашение приговора по громкому делу о жестком ДТП
17:20
Жителей Владивостока просят заполнить анкеты
17:09
С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA
17:01
Житель Приморья изнасиловал свою малолетнюю дочь в лесу
16:53
В Приморье "раскручивают" хозяйку партии подпольно добытого краба
16:44
Школьники Владивостока соревнуются в письме Фото
16:21
Приморские кудоисты завоевали шесть медалей на чемпионате России Фото
16:10
«Волшебный пендель»: четвертая неделя проекта Эксклюзив
15:59
Приморский коммунист: У единоросса Авагимяна на выборах не было шанса Эксклюзив
15:50
В «Интерактивном ТВ» появился новый раздел «Оскароносцы 2017»
15:49
Военно-спортивная игра прошла во Владивостоке Фото
15:38
Ученые нашли еще один способ похудения к лету
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4090 (29) от 01 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Взрослые люди не должны пить молоко, - ученые

Организм не способен переваривать продукт
Фото: piterprodtorg.ru Фото: piterprodtorg.ru
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, почему взрослым людям не рекомендуется часто пить молоко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Общеизвестный факт, что молоко полезно для здоровья, так как оно содержит необходимый нашим костям кальций и прочие полезные вещества.

Еще до изобретения молочных смесей молоко было единственным продуктом, которым питался каждый человек в первые месяцы своей жизни. Да и многие современные мамы отдают предпочтение грудному вскармливанию или кормят малышей молоком животных.

Но если в младенчестве всем нам полезно пить молоко, то во взрослой жизни налегать на него рекомендовано не всем людям. О том, что большинству взрослых эта питательная жидкость приносит больше вреда, чем пользы, свидетельствуют результаты последних исследований.

Так американские ученые выяснили, что в организме 55% взрослых жителей нашей планеты ощущается нехватка лактозы - фермента, который необходим для переваривания молока.

Более того, исследователи выяснили, что полностью переварить и усвоить молоко способны лишь 20% взрослых землян. Остальным людям в случае употребления молока грозят 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Как не отравиться средствами от тараканов и крыс насмерть?
17:31, 28 февраля 2017 Как не отравиться средствами от тараканов и крыс насмерть?

Будьте осторожны и внимательны

Ученые нашли еще один способ похудения к лету
15:38, 28 февраля 2017 Ученые нашли еще один способ похудения к лету

Специалисты узнали, как избавиться от чувства голода

Назван источник сознания у людей
15:08, 28 февраля 2017 Назван источник сознания у людей

Ученые "грешат" на малоизученный клауструм

Вера в демонов вредна для психики, - ученые
02:54, 28 февраля 2017 Вера в демонов вредна для психики, - ученые

Вера в злых духов была серьезным предвестником ухудшения психического здоровья у молодежи

Недостаток сна может стать причиной ожирения, - ученые
18:32, 27 февраля 2017 Недостаток сна может стать причиной ожирения, - ученые

Организм запасается энергией через пищу

Правильное питание способно улучшить жизнь женщин, - ученые
15:02, 27 февраля 2017 Правильное питание способно улучшить жизнь женщин, - ученые

Пища влияет и на развитие будущих детей

Социальные сети позитивно влияют на память человека, - ученые
10:49, 27 февраля 2017 Социальные сети позитивно влияют на память человека, - ученые

Люди делятся своими переживаниями и эмоциями