Дональд Трамп заявил, что уже 10 лет не звонил в Россию

Американский президент встретился с журналистами

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не звонил в Россию на протяжении последних 10 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Так он отреагировал на один из вопросов журналистов на встрече с представителями страховых медицинских организаций, которая прошла в Белом доме.



Отметим, что журналисты поинтересовались у американского лидера, будет ли назначен специальный прокурор для расследования по поводу утверждений о связях людей из его окружения с Россией. На это Трамп ответил отрицательно. «Я не звонил в Россию последние 10 лет», - сказал он.



Напомним, что 14 февраля газета New York Times сообщила, что данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки доказывают, что якобы лица из штаба Трампа на выборах 2016 года и другие люди из его окружения вступали в контакты с сотрудниками российских разведслужб в течение года до выборов. В статье говорилось, что указанные сведения о телефонных разговорах были собраны американскими спецслужбами.



При этом издание не уточнило, о каких именно помощниках Дональда Трампа шла речь. Оно только отметило, что в их число входит бывший начальник избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, хотя сам он эти утверждения в интервью газете опроверг. Представители Дональда Трампа также заявили, что утверждения газеты безосновательны.