В Калифорнии на жилые дома упал легкомоторный самолет

Один человек госпитализирован

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В Калифорнии один человек погиб и пятеро пострадали в результате падения легкомоторного самолета на жилые дома в городе Риверсайд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. О состоянии пострадавших не сообщается.



Известно, что на борту частного самолета, который вылетел из муниципального аэропорта Риверсайда и направился в Сан-Хосе, находились четыре человека.



Через несколько минут после взлета воздушное судно начало терять высоту, и рухнуло на частный дом. В результате начался пожар. Почти сразу огонь перекинулся на соседнее здание.



На место происшествия срочно прибыли пожарные, однако потушить огонь пока не удается. Между тем федеральное авиационное управления США начало расследование причин происшествия



Стоит заметить, что подобные случаи в США – не редкость. Так, в ноябре прошлого года в Калифорнии самолет Cessna также упал на жилой дом.



На его борту находились два человека, один из которых погиб, а второго с травмами доставили в больницу. К счастью, люди на земле не пострадали.