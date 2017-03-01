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Политика и экономика

Египет с 1 июля 2017 года увеличит стоимость въездной визы до $60

В 2016 доходы от туризма в стране упали до 3,4 млрд долларов
Фото: eduvsharm.ru Фото: eduvsharm.ru
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

27 февраля МИД Египта сообщил о повышении стоимости виз для иностранцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ahram. 


Въездные визы в Египет подорожают более чем в два раза с 1 июля 2017 года. Если сейчас за египетскую визу необходимо заплатить 25 долларов США, то с июля за визу Египет придется выложить 60 долларов. Стоимость многоразовой визы врастет до 70 долларов США.

Ранее Каир сообщил, что визовый сбор возрастет уже с 1 марта. Но потом власти Египта приняли решение перенести дату повышения стоимости визы.

Как отмечают представители туриндустрии, 60 долларов за визу – это слишком дорого для многих туристов. Так, за посещение Египта стране из 3-4 человек придется заплатить 180-240 долларов. «Сейчас крайне неподходящее время для повышения визовых сборов, хотя и необходимая для страны, и что эта мера приведете к еще большему кризису в отрасли», считают эксперты. Возможно, по этой причине и было принято решение сместить дату повышения визового сбора.

Напомним, в последний раз Египет повышал въездной сбор в 2014 году с 15 до 25 долларов.

Как отметили в Центробанке Египта, в 2016 доходы от туризма в стране упали до 3,4 млрд долларов, что на 44,3% ниже показателей 2015 года. А в 2010 году, к примеру, туризм принес Египту 11 млрд долларов – тогда страну посетили 11 млн туристов.

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