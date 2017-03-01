Няня задушила девятимесячного ребенка женщины из Нигерии

Проводится проверка

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту смерти девятимесячного ребенка - сына гражданки Нигерии, которая 21 февраля заявила в полицию о пропаже младенца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю



Об исчезновении ребенка сообщила и 33-летняя няня мальчика, которая пояснила, что несколько месяцев ребенок жил с ней. Однако 18 февраля к ней пришла знакомая матери, оставила часть денег за услуги и забрала малыша.



После возбуждения уголовного дела о похищении младенца, начался поиск мальчика.



25 февраля правоохранительными органами был осмотрен гараж на территории домовладения, где проживала няня. В подвале было найдено тело пропавшего малыша, закопанное в землю и завернутое в полиэтиленовый пакет.



Судмедэкспертиза установила, мальчик был задушен. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.



Подозреваемая в убийстве была задержана.