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Питбультерьер загрыз двухмесячного младенца в Якутстке

По данному факту проводится проверка
Фото: http://www.iku.ru Фото: http://www.iku.ru
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

27 февраля в Якутске произошла страшная трагедия: бойцовская собака напала на двухмесячного ребенка и растерзала его, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


По данным МВД в республике Саха (Якутия), инцидент произошел в частном подворье на улице Челюскина. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, собаку усыпят.

Как оказалось позже, семья занимается разведением питбультерьеров. В их подворье содержится несколько собак этой бойцовской породы. Сегодня женщина со своей двухмесячной дочкой вышла погулять во двор. Со слов матери ребенка, один из псов вырвался из вольера и набросился на коляску.

«Собака укусила девочку за голову, от полученной травмы грудной ребенок скончался на месте», - рассказали в СУ СК по республике Саха Якутия.

Следует уточнить, что в этот трагический момент из взрослых в доме находилась лишь мать, она просто не смогла справиться с разъяренным животным. В настоящее время собака находится в специальном учреждении, ее усыпят.

На месте трагедии продолжают работать специалисты республиканского управления Следственного комитета России. После установления обстоятельств ЧП будет принято решение.

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