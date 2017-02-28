Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке 23:29, 28 февраля Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке
Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур 17:58, 28 февраля Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур
Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье 17:43, 28 февраля Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье
Новостная лента
Февраль, 28 вторник
23:43
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
23:43
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
23:43
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
23:29
Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке
22:18
Еще две школьницы стали жертвами «Синего кита»
21:06
Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы
20:33
Во Владивостоке прошла акция «Пожарная безопасность - в каждый дом»
19:11
Во Владивостоке стартовал Год экологии
18:41
В школах Владивостока проходят тренинги на сплочение коллектива Фото
17:58
Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур
17:53
Владыка Вениамин объяснил владивостокцам, что такое Великий пост Фото
17:51
В Приморье "накрыли" полулегальную ферму по выращиванию краба
17:43
Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье
17:42
Политтехнолог губернатора Приморья "бегает" по СИЗО с тряпкой Эксклюзив
17:31
Как не отравиться средствами от тараканов и крыс насмерть?
17:24
Во Владивостоке началось оглашение приговора по громкому делу о жестком ДТП
17:20
Жителей Владивостока просят заполнить анкеты
17:09
С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA
17:01
Житель Приморья изнасиловал свою малолетнюю дочь в лесу
16:53
В Приморье "раскручивают" хозяйку партии подпольно добытого краба
16:44
Школьники Владивостока соревнуются в письме Фото
16:21
Приморские кудоисты завоевали шесть медалей на чемпионате России Фото
16:10
«Волшебный пендель»: четвертая неделя проекта Эксклюзив
15:59
Приморский коммунист: У единоросса Авагимяна на выборах не было шанса Эксклюзив
15:50
В «Интерактивном ТВ» появился новый раздел «Оскароносцы 2017»
15:49
Военно-спортивная игра прошла во Владивостоке Фото
15:38
Ученые нашли еще один способ похудения к лету
15:16
Автолюбитель сбил девушку во Владивостоке - и скрылся Эксклюзив
15:08
Назван источник сознания у людей
14:56
«Подлинная правда» оперативника Шашкова
14:51
В Приморье людям вместо кеты хотели продать ее отходы
14:40
«Семейный десант» высадился на «Комете» Видео
14:24
Мужчина с ножом напал на работника кредитной организации во Владивостоке
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4089 (28) от 28 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке

Говорить об угрозе для соседних зданий нет оснований
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке началась отсыпка площадки скальным грунтом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Геологи не выявили угрозы для соседних зданий, рассказал директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский сегодня, 28 февраля.

По словам руководителя научно-исследовательского института, результаты исследований показали, что говорить об угрозе для соседних зданий нет оснований.

«Дополнительные геологические изыскания подтвердили наличие грунтовых вод с фасадной стороны общежития приморского института развития образования на глубине двух метров, но ситуация стабильная. Геологи подтвердили отсутствие угрозы для зданий в районе просадки грунта», – отметил Владимир Смотриковский.

Кроме того, специалисты ДальНИИС проанализировали геологические изыскания, которые были сделаны на период строительства, подтвердив наличие насыпных и обводненных грунтов. Однако, по мнению директора института, проектировщики уделили недостаточное внимание наличию теплотрассы на этом участке.

«Существующая теплотрасса монтировалась более 30 лет назад, в 1982 году, очевидно, износ сетей стал причиной протечки теплотрассы, о чем свидетельствуют предварительные данные исследований и свидетельства очевидцев. Кроме того, с правой стороны от обвала обнажилась замерзшая глыба льда, подтверждающая эти выводы. Вероятнее всего, слой грунта возле теплотрассы попросту не замерз», – добавил он.

По словам эксперта, наибольшего внимания сейчас требует подпорная стена, необходимо предотвратить дальнейший обвал грунта и проезжей части.

«Некоторые опасения вызывает небольшое смещение проезжей части в сторону обвала, за 14 дней дорога “съехала” чуть более, чем на три сантиметра, это произошло в первые дни после обрушения, тем не менее, неустойчивая погода вызывает осыпание грунта, и необходимо было срочно приступить к укреплению откоса. Поэтому, не дожидаясь демонтажа отрезка теплотрассы, специалисты приступили к устройству насыпной площадки», – подчеркнул руководитель ДальНИИС.

На место обрушения завезено пять тысяч кубов скального грунта, из него сделана насыпь высотой 14 метров, это даст возможность приступить к строительству подпорной стенки, уточнил Владимир Смотриковский.

Глава института еще раз обратил внимание на сложный характер строительства на этом участке и оперативность работы всех служб по устранению последствий.

Все восстановительные работы будут выполнены за счет компании-застройщика. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов ДальНИИС. Вице-губернатор Эдуард Портнов края подчеркнул, ключевая задача – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения, и провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Еще две школьницы стали жертвами «Синего кита»
22:18, 28 февраля 2017 Еще две школьницы стали жертвами «Синего кита»

Две девочки прыгнули с многоэтажки в Иркутске

В Приморье
17:51, 28 февраля 2017 В Приморье "накрыли" полулегальную ферму по выращиванию краба

Партию деликатеса уже успели продать за рубеж

Политтехнолог губернатора Приморья
17:42, 28 февраля 2017 Политтехнолог губернатора Приморья "бегает" по СИЗО с тряпкой

К проблемам Ильи Спокойнова добавилась протекающая в камере батарея

Во Владивостоке началось оглашение приговора по громкому делу о жестком ДТП
17:24, 28 февраля 2017 Во Владивостоке началось оглашение приговора по громкому делу о жестком ДТП

В центре города была насмерть сбита молодая пара

Житель Приморья изнасиловал свою малолетнюю дочь в лесу
17:01, 28 февраля 2017 Житель Приморья изнасиловал свою малолетнюю дочь в лесу

Уголовное дело направлено в суд

В Приморье
16:53, 28 февраля 2017 В Приморье "раскручивают" хозяйку партии подпольно добытого краба

Женщина объяснила, что к деликатесу отношения не имеет - а просто зашла за очистками для кур во время обыска ФСБ

Автолюбитель сбил девушку во Владивостоке - и скрылся
15:16, 28 февраля 2017 Автолюбитель сбил девушку во Владивостоке - и скрылся

Пострадавшая шла по обочине в светлое время суток