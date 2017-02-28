Строители начали отсыпку подпорной стены на Станюковича во Владивостоке

Говорить об угрозе для соседних зданий нет оснований

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке началась отсыпка площадки скальным грунтом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Геологи не выявили угрозы для соседних зданий, рассказал директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский сегодня, 28 февраля.

По словам руководителя научно-исследовательского института, результаты исследований показали, что говорить об угрозе для соседних зданий нет оснований.

«Дополнительные геологические изыскания подтвердили наличие грунтовых вод с фасадной стороны общежития приморского института развития образования на глубине двух метров, но ситуация стабильная. Геологи подтвердили отсутствие угрозы для зданий в районе просадки грунта», – отметил Владимир Смотриковский.

Кроме того, специалисты ДальНИИС проанализировали геологические изыскания, которые были сделаны на период строительства, подтвердив наличие насыпных и обводненных грунтов. Однако, по мнению директора института, проектировщики уделили недостаточное внимание наличию теплотрассы на этом участке.

«Существующая теплотрасса монтировалась более 30 лет назад, в 1982 году, очевидно, износ сетей стал причиной протечки теплотрассы, о чем свидетельствуют предварительные данные исследований и свидетельства очевидцев. Кроме того, с правой стороны от обвала обнажилась замерзшая глыба льда, подтверждающая эти выводы. Вероятнее всего, слой грунта возле теплотрассы попросту не замерз», – добавил он.

По словам эксперта, наибольшего внимания сейчас требует подпорная стена, необходимо предотвратить дальнейший обвал грунта и проезжей части.

«Некоторые опасения вызывает небольшое смещение проезжей части в сторону обвала, за 14 дней дорога “съехала” чуть более, чем на три сантиметра, это произошло в первые дни после обрушения, тем не менее, неустойчивая погода вызывает осыпание грунта, и необходимо было срочно приступить к укреплению откоса. Поэтому, не дожидаясь демонтажа отрезка теплотрассы, специалисты приступили к устройству насыпной площадки», – подчеркнул руководитель ДальНИИС.

На место обрушения завезено пять тысяч кубов скального грунта, из него сделана насыпь высотой 14 метров, это даст возможность приступить к строительству подпорной стенки, уточнил Владимир Смотриковский.

Глава института еще раз обратил внимание на сложный характер строительства на этом участке и оперативность работы всех служб по устранению последствий.

Все восстановительные работы будут выполнены за счет компании-застройщика. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов ДальНИИС. Вице-губернатор Эдуард Портнов края подчеркнул, ключевая задача – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения, и провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.