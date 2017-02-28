Во Владивостоке началось оглашение приговора по громкому делу о жестком ДТП

В центре города была насмерть сбита молодая пара

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Во владивостокском Фрунзенском районном суде началось оглашение приговора по делу Нонны Лепехиной, которая летом 2016 года насмерть сбила на пешеходном переходе в центре приморской столицы молодую пару, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "МК во Владивостоке". Заседание было назначено на 14:00.

Судебное слушание начало проводиться в ноябре 2016 года; обвиняемая признала свою вину и была согласна на особый порядок рассмотрения дела. Однако по требованию потерпевшего слушания проходили в общем порядке.

Напомним, как ранее сообщало РИА VladNews, 16 июля, на Алеутской иномарка сбила двоих людей. По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota Allion на пешеходном переходе сбил двух человек. Девушка он полученных травм скончалась на месте, а молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован. Позже парень скончался в больнице.

Как отмечали очевидцы в социальных сетях, автоледи двигалась со скоростью 100 км/ч, если бы скорость автомобиля бы меньше, исход происшествия мог бы быть другим.