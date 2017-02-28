Еще две школьницы стали жертвами «Синего кита»

Две девочки прыгнули с многоэтажки в Иркутске

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В Иркутской области следственные органы выясняют обстоятельства гибели двух девятиклассниц, которые разбились после падения с крыши 14-этажки в Усть-Илимске 26 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Иркутской области. По предварительным данным, девочки совершили самоубийство.



По факту гибели девятиклассниц в настоящее время ведется доследственная проверка. В ходе проверки особое внимание будет уделено изучению социальных контактов девочек в интернете. По неофициальной информации из социальных сетей, обе девочки состояли в так называемой группе смерти в одной из соцсетей, и могли совершить самоубийство.



«Синий кит», «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20» – названий много, а смысл один: все это страшная подростковая игра в социальных сетях, конечным итогом которой является суицид.

«Игра» начала смертоносное шествие два года назад. О «Море Китов» уже писали крупные российские СМИ, а сотрудники правоохранительных уже провели расследование и арестовали администратора одной из таких групп — Филиппа «Лиса». Его удалось посадить за решетку, но «групп смерти» стало еще больше.



В соцсетях были созданы новые закрытые группы, участникам которых в течение 50 дней давались различные «задания», например, пробежать перед несущимся автомобилем на автобане и заснять свой бег на видео (которое после обязательно надо было выложить в группе), сфотографироваться на краю крыши, положить несколько лезвий бритвы в рот. В финале же участникам (тем, кто не погиб во время выполнения предыдущих заданий) предлагалось совершить «самовыпиливание» – то есть отравление бытовым химикатом.



Разбуди меня в 4.20



В этой группе были подобные задания, но последовательность была несколько иная. Так же кураторы оказывали мощное давление на психику подростков, выставляя психоделическую музыку и фильмы, рассказы о суицидах, статьи о жизни после смерти. На третий день в «общаке» появлялось сообщение о том, что участники группы должны вырезать лезвием или ножом символы на своих руках. Следующий этап – 50-дневная бессонница. На 50-й день «игрокам» позволено поспать до рокового времени 4:20, а потом админы группы звонят на скайп и произносят роковую фразу: «Это все сон. Спрыгни, и ты проснешься». Зомбированный подросток, да еще и изнуренный бессонницей, идет к окну и шагает в смерть. Если подросток, который уже в группе, на каком-то этапе отказывается от игры, его начинают запугивать и шантажировать. Ничего удивительного: давление на психику заставляет подростков доверять своим мучителям самые потаенные секреты, которые после и используются в качестве метода давления.



«Синий кит», «Тихий дом» - аналогичные игры. Здесь также в течение 50 дней даются задания. Начинается с самых безобидных –нарисовать кита, далее этот рисунок требуют выцарапать уже на руке и игра перестает быть такой уж простой.





50 день – это день, когда подросток должен совершить суицид. По сообщениям одного из участников группы, когда он сообщил о том, что хочет закончить игру, то администратор прислал ему ссылку в интернете. А когда участник по ней прошел — администратору прислали его ай-пи адрес, по которому узнали адрес и даже номер квартиры участника.



После этого игроку начали сыпаться угрозы раскрытия переписок, опубликования интимных фото, которые также были в списках «заданий» группы. Не исключено, что многие из тех, кто уже ушел из жизни — могли пойти на этот страшный шаг в состоянии отчаяния и страха перед позором или же из желания уберечь своих родных.



Отметим, что в соцсети «ВКонтакте» «работает» 1500 суицидных групп. Это объясняется тем, что «ВКонтакте» — самая популярная в России соцсеть с ежемесячной аудиторией более 90 млн человек, более половины из которых не старше 25 лет. То есть через «ВКонтакте» злоумышленники получают самый простой способ выйти на необходимую им аудиторию – подростков, которые наиболее подвержены влиянию.

Напомним, что в начале января 2017 года во Владивостоке школьница спрыгнула с 24-ого этажа, в ее руках имелась записка со своими данными. Девочка состояла в "группах смерти".