Житель Приморья изнасиловал свою малолетнюю дочь в лесу

43-летний житель Уссурийска обвиняется в совершении преступления по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
По версии следствия, преступление совершено в августе 2016 года, когда фигурант вместе со своей дочерью, 2008 года рождения, отправился на прогулку в лесной массив.
Так, забрав дочку от матери, с которой он проживал раздельно, под предлогом сходить в лес за грибами, мужчина воспользовался беспомощным состоянием девочки, которая в силу своего малолетнего возраста не понимала характер совершаемых действий и не могла оказать сопротивление.
Находясь в лесном массиве злоумышленник применил к девочке иные действия сексуального характера, заставляя ее при этом раздеться.
Мужчина был застигнут на месте преступления местными жительницами, которые, услышав крики ребенка, поспешили оказать помощь, а затем вызвали сотрудников полиции.
В настоящее время уголовное дело было передано в суд для дальнейшего разбирательства.