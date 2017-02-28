Житель Приморья изнасиловал свою малолетнюю дочь в лесу

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

43-летний житель Уссурийска обвиняется в совершении преступления по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление совершено в августе 2016 года, когда фигурант вместе со своей дочерью, 2008 года рождения, отправился на прогулку в лесной массив.

Так, забрав дочку от матери, с которой он проживал раздельно, под предлогом сходить в лес за грибами, мужчина воспользовался беспомощным состоянием девочки, которая в силу своего малолетнего возраста не понимала характер совершаемых действий и не могла оказать сопротивление.

Находясь в лесном массиве злоумышленник применил к девочке иные действия сексуального характера, заставляя ее при этом раздеться.

Мужчина был застигнут на месте преступления местными жительницами, которые, услышав крики ребенка, поспешили оказать помощь, а затем вызвали сотрудников полиции.

В настоящее время уголовное дело было передано в суд для дальнейшего разбирательства.