Во Владивостоке определены организации, которым будут компенсированы коммунальные расходы

На рассмотрение были представлены заявки от 37 организаций

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 февраля, в администрации города Владивостока прошло заседание конкурсной комиссии по отбору общественных некоммерческих организаций на получение субсидий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В обсуждении представленных заявок и выборе тех, кто будет получать в этом году субсидии, приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева, депутат думы города Ольга Ворожбит, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, а также представители органов администрации города.

В числе основных критериев для получения субсидий стала активная работа общественных организаций, социальная направленность проводимых мероприятий.

По итогам рассмотрения заявок были определены победители, которые смогут в 2017 году компенсировать отдельные виды понесенных затрат. Так, получателями субсидий стали: «Спортивный Владос», общество инвалидов «Владивосток», общественные объединения инвалидов всех пяти районов города - Ленинского, Первомайского, Первореченского, Фрунзенского и Советского, общество слепых, «Благое дело», общество инвалидов «Ковчег», общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», Совет многодетных родителей, Союз садоводов, татаро-башкирская организация «Дуслык», Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общество глухих, инвалиды войны в Афганистане, религиозная общественная организация «Православный приход храма покрова Божией Матери» и совет ветеранов Фрунзенского района. Всего - 19 общественных социально ориентированных некоммерческих организаций Владивостока.

Напомним, что организации, прошедшие отбор, смогут компенсировать в текущем году затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам.