Во Владивостоке прошла акция «Пожарная безопасность - в каждый дом»

Цель - повысить уровень знаний по пожарной безопасности

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Владивосток присоединился к краевой профилактической акции «Пожарная безопасность - в каждый дом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации города, главная цель акции, которая проходила в феврале, – повысить уровень знаний по пожарной безопасности среди граждан, особенно у детей и подростков.

В рамках акции и с целью недопущения пожаров в жилом секторе города в администрации Владивостока было проведено совещание с руководителями управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, где были поставлены следующие задачи:

1. Организовать проведение инструктажей с сотрудниками УК, членами ТСЖ и ЖСК на тему: «Меры пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах», «Меры пожарной безопасности при производстве работ на внутридомовых инженерных коммуникациях»;

2. Провести проверку противопожарного состояния многоквартирных домов и жилых домов частного сектора, устранить выявленные недостатки, в случае необходимости провести ремонт печного оборудования и электросетей;

3. Провести с жильцами домов разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности в быту, дать рекомендации жильцам по приведению жилья в безопасное состояние;

4. Рекомендовать жителям домов особое внимание уделять обучению детей мерам пожарной безопасности;

5. Приказом по управляющим организациям назначить ответственных лиц за соблюдение мер пожарной безопасности;

6. Разместить на досках объявлений в многоквартирных домах памятки по пожарной безопасности.

Кроме того, администрацией Владивостока была организована профилактическая акция «Пожарная безопасность – в каждый дом» в 79 муниципальных учреждениях образования. Так, были организованы классные часы и беседы с учащимися о пожарной безопасности, круглые столы по теме «Что нужно делать при пожаре», конкурсы рисунков среди учащихся, просмотр и обсуждение видеороликов «Как действовать при пожаре», «Правила обращения с огнем», «Как пользоваться огнетушителем», «Правила пожарной безопасности для детей».

В начальных классах были проведены видеоуроки «Огонь – друг и враг человека» и «Пожарная безопасность», а также игры-конкурсы «Запрещается – разрешается», «После пожара» и «Пожарные знаки». Во всех школах города прошли родительские собрания по пожарной безопасности с участием инспекторов территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Администрация Владивостока, Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДСС) и управление по делам ГО и ЧС напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Соблюдение техники безопасности позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную службу по телефону «01» или с сотового «010», «112».