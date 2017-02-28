Весна во Владивостоке начнется с плюсовых температур

Возможны небольшие осадки

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Первый день весны порадует приморцев плюсовой температурой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 28 февраля, в Приморье небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха 0…+8 °С.

Во Владивостоке с утра было облачно, вечером возможны небольшие осадки. Максимальная температура воздуха составит +2…+5 °С.

Неустойчивая погода сохранится и в первый день весны. Предстоящая ночь будет еще теплее: температурный фон составит от −4…+1 °С на юге до −9…−14 °С на севере края. Дневные температуры останутся на уровне сегодняшнего дня.

Небольшие осадки не исключены ближайшей ночью и во Владивостоке. С прохождением фронта ближе к полуночи ветер сменит направление с южного на северо-западное. Минимальная температура составит −1…−3 °С. В первую половину дня осадков не ожидается, а вечером вновь возможны небольшие осадки, воздух прогреется, как и сегодня, до +3…+6 °С.