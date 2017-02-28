Женщина объяснила, что к деликатесу отношения не имеет - а просто зашла за очистками для кур во время обыска ФСБ

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Незаконным производством и реализацией морепродуктов в торговом павильоне промышляла жительница поселка Андреевка Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Сотрудников ФСБ, нагрянувших с проверкой, женщина уверяла, что в павильон зашла за очистками краба на корм домашней птице, а о десятках килограммов мяса краба, переработку которых зафиксировали оперативники, ничего не знает. Дело передано в приморское Управление Россельхознадзора.

Внимание сотрудников приморского УФСБ 25-летняя жительница поселка Славянка привлекла не случайно. О том, что женщина незаконно скупает, перерабатывает и реализует морепродукты в поселке Андреевка, силовики узнали в ходе оперативно-служебной работы.

В павильон «Морепродукты», расположенный в самом центре курортного поселка, оперативники наведались уже подкрепленные собранной информацией. Как и ожидали, обнаружили полиэтиленовые мешки и коробки с фалангами и другими фрагментами краба стригуна-опилио весом около 50 кг, а также металлические ванны ещё с 12 килограммами крабового мяса, что явно говорило о том, что краб не только хранился, но и перерабатывался здесь же. Ни маркировки, ни документов, позволяющих отследить продукцию и установить ее качество и безопасность для потребителя, на морепродукты не было.

В своем объяснении девушка заявила, что в павильон «Морепродукты» она приехала, чтобы забрать очистки от краба на корм домашней птице, но в павильоне выключили свет и она просто вышла на улицу, после чего в павильон зашли сотрудники ФСБ.

За нарушение законодательства о ветеринарии, о качестве и безопасности пищевой продукции в отношении предприимчивой дамы проводится административное разбирательство. Найденный краб без документов изъят и помещен на ответственное хранение до конца административного разбирательства. По всей вероятности, теперь морепродукт действительно пойдет на корм домашним животным.