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Общество

Во Владивостоке стартовал Год экологии

Пройдет 80 экологических уроков для школьников
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В приморской столице стартовал экологический год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Владивостока. В рамках подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» администрация Владивостока в этом году предусмотрела ряд увлекательных и полезных мероприятий для молодежи.

«2017 год в России указом президента объявлен Годом экологии, – рассказали в городском управлении охраны окружающей среды и природопользования. – Это значит, что мероприятий экологической направленности в краевом центре в этом году будет еще больше».

Весной во Владивостоке пройдет 80 экологических уроков для школьников, 20 тематических экскурсий на предприятия, а также экологические игры «Мир вокруг нас», интеллектуальные турниры «Что? Где? Когда?», конкурсы творческих работ, акции по санитарной очистке города и сбору отдельных видов отходов.

В начале июня в парке культуры и отдыха имени С. Лазо состоится экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Горожан и гостей приморской столицы ожидает яркий праздничный концерт, а также конкурсы и викторины с призами.

Осенью будет организована молодёжная тематическая конференция, где молодые горожане смогут предоставить на суд жюри проекты на тему сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Завершится Год экологии во Владивостоке традиционным праздником «Экошоу-2017», на котором будут подведены итоги проведенных мероприятий, а также объявлен лучший экологический коллектив года.

Кроме этого, в течение года в приморской столице будут организованы субботники и различные акции – по санитарной очистке территории, посадке зеленый насаждений.

Подробнее о мероприятиях и условиях участия в них можно узнать на сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел «Жизнь города» - «Экология» - «Экологическое просвещение»). Подать заявку на проведение мероприятий по экологическому просвещению в учреждениях образования можно в офисе ООО «Гавань-турцентр» по адресу: Владивосток, ул. Уборевича, 5-а, с 10 до 19 часов, или по телефону: +7 (423) 265-0000, +7-914-073-7847 (Иус Андрей Александрович), адрес электронной почты: ecovlad2017@mail.ru.

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