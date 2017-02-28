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Общество

Раненный тигренок пошел на поправку в Приморье

Хищник сможет вернуться в дикую природу
Фото: Центр Фото: Центр "Амурский тигр"
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 февраля, был проведен второй плановый ветеринарный осмотр тигра, который ранее был найден раненым в Пожарском районе и сейчас находится в реабилитационном центре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

У тигренка уже срослись кости, воспаление ран не наблюдается, также восстановилось дыхание. В настоящее время ему уже сняли швы.

Осмотр показал, что состояние самца амурского тигра, которому сейчас 7-8 месяцев, хорошее: раны на лицевой части головы, полученные животным в том числе, по вине человека, зажили. О прошлых невзгодах напоминают лишь шрамы на морде хищника.

Напомним, что 25 января хищнику была сделана операция. Перед специалистами стояла непростая задача - восстановить целостность лицевой части черепа: носовые кости и кости верхней части, а также восстановить зрительную функцию глаза, который сильно пострадал в результате ранения. Рентгенологическое исследование костей черепа, которое было проведено 28 февраля, показало, что кости соответствуют естественному положению. Травмированный глаз соответствует физиологическим и анатомическим нормам.

По словам специалистов, у тигренка есть шанс вернуться в дикую природу после длительной реабилитации.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 13 января 2017 года в Пожарском районе был найден раненый тигренок. Специалисты изъяли его из природы и оказали своевременную помощь.

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