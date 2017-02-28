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Общество

В школах Владивостока проходят тренинги на сплочение коллектива

Занятие по командообразованию состоит из двух этапов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Занятия с элементами тренинга по командообразованию проводят в школах Владивостока специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Задачи уроков – предупреждение и урегулирование возможных конфликтов среди несовершеннолетних, формирование и развитие подросткового коллектива. 27 февраля такое занятие состоялось в школе № 25.

Занятие по командообразованию состоит из двух этапов. В ходе первого специалист МРЦ Игорь Чеботарев дает теоретические знания и организовывает различные игры по командообразованию. Например, для шестиклассников 25-й школы состоялась игра «Яичница». Классу надо было рассказать рецепт приготовления этого простого блюда, при этом один человек мог назвать только один ингредиент или действие. Остальные участники должны были дополнить рецепт, чтобы в итоге получилась яичница. К слову, справиться с заданием школьники смогли только после того, как объединились в команду – это произошло с четвертой попытки.

В ходе подготовки ко второму этапу ребята получают от сотрудника Молодежного ресурсного центра домашнее задание: ежедневно в течение недели говорить своим одноклассникам три разных комплимента. Через неделю специалист МРЦ вновь навещает класс и вместе со школьниками обсуждают такие понятия, как соучастие и чувство поддержки.

«По словам педагогов, наша серия занятий по сплочению молодого коллектива показывает эффективность – уроки помогают быстрее адаптироваться новичкам в классе и сплачивают подростков, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Отмечу, занятия с элементами тренинга «Командообразование» мы проводим бесплатно. Преподавателям необходимо только оставить заявку по телефону 222-22-94».

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