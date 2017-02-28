Как не отравиться средствами от тараканов и крыс насмерть?

Будьте осторожны и внимательны

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Как не отравиться во время дезинфекции, дезинсекции и дератизации дома, рассказали специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Любой из людей, живущих в современном мире может рано или поздно столкнуться с проблемой самостоятельного проведения дезинфекционных мероприятий.

Это может быть уничтожению грызунов или членистоногих (блох, тараканов, клопов, мух, моли) в квартире, в гараже или, предположим на дачном участке. Зачастую граждане, решившиеся самостоятельное на проведение таких мероприятий не оценивают всю меру ответственности за них, и их влияние на собственное здоровье и здоровье окружающих. Оказаться под влиянием негативного воздействия дезинфекционных средств Вы можете, как осознано – самостоятельно выполняя работы по уничтожению «вредителей» в Вашем жилом помещении, так и совершенно случайно – когда туже работу выполняет Ваш сосед, или организация, оказывающая дезинфекционные услуги.

Будьте осторожны и внимательны начиная с того момента, когда Вы решили, что своими силами будете проводить дератизацию или дезинсекцию. Начните с оценки масштабов предстоящих работ, оцените свои силы. Почитайте, что пишут в интернете по поводу Вашей проблемы. Лучше всего, конечно почитать информацию не на «народных» форумах, а на сайтах специализированных организаций. Загляните на наш сайт. Задайте в строке поиска вопрос, и нужный Вам ответ найдется наверняка, позвоните и получите консультацию. Возможно, этого Вам будет достаточно, чтобы утвердится в своем решении или отказаться от самостоятельной борьбы.

Если решили бороться - тщательно подойдите к вопросу какое средство и где приобретать. Помните о том, что дезинфекционные средства всегда потенциально опасны и их рабочие свойства могут определяться условиями хранения. Также на достижение эффекта от их использования влияет правильная и грамотная консультация по их использованию. Конечно покупая на базаре у бабушки какую-то «Очень Хорошую Отраву», трудно предугадать, что получится из Вашей затеи. Приобретайте препараты там, где Вам смогут рассказать, что за вещество Вам продают и как оно действует, какие меры безопасности необходимо соблюсти при е го использовании.

Подробнее остановимся на мерах безопасности при использовании дезсредств. Для дезинсекции и дератизации используют препараты, допущенные к применению в установленном порядке, не оказывающие неблагоприятного воздействия на человека. Все препараты должны иметь свидетельство о государственной регистрации, сертификат качества или декларацию соответствия и инструкцию по применению, емкость в которую расфасованы препараты, должна иметь тарную этикетку.

В зависимости от их токсичности для теплокровных животных и человека все вещества делятся на 4 группы (согласно ГОСТ 12.1.007-76):

1. Чрезвычайно опасные (особо токсичные) Это чрезвычайно опасные (особо токсичные) вещества, их применение для дезинсекции ограничено, в быту и в помещениях не применяются.

2. Высоко опасные (высоко токсичные) Запрещается использовать в детских, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания и в быту. На других объектах допускается их применение только обученным персоналом в отсутствии людей, с последующим обязательным проветриванием и уборкой.

3. Умеренно опасные (средне токсичные) Допускаются для использования как обученным персоналом в помещениях любого типа, так и населением в быту, но с обязательной регламентацией условий применения (расход препарата, режим проветривания, уборка).

4. Мало опасные (мало токсичные). Разрешаются для использования без ограничения сфер применения.

Помните, что дезинфекционные средства необходимо хранить отдельно от пищевых продуктов, лекарственных препаратов, питьевой воды, в местах исключающих их случайное использование и не доступных детям и домашним животным. Условия их хранения должны соответствовать установленным требованиям для данного средства.

Уточним, что работать с дезинфицирующими средствами могут лица в возрасте старше 18 лет. Лица моложе, или которым выполнение соответствующих видов работ противопоказано по состоянию здоровья (в частности, лицам с аллергическими заболеваниями и др.) такие работы проводить не должны

При приготовлении рабочих растворов следует избегать их попадания на кожу и в глаза. Все работы с дезинфицирующими средствами необходимо проводить с учетом характеристик применяемого дезинфицирующего средства в средствах индивидуальной защиты (перчатках, очках, респираторе).

Обработку помещений следует проводить в отсутствии людей, домашних животных, птиц и рыб, при открытых окнах. Продукты и посуду перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть. Обработку необходимо проводить при открытых окнах, форточках. Помещение после обработки тщательно проветривать не менее 2-х, 3-х часов

При проведении работ соблюдайте меры электробезопасности. При обработке и последующей уборке любого электротехнического оборудования необходимо удостовериться, что оно отключено от источника энергии.

Во время работы с дезинфицирующими средствами необходимо использовать индивидуальные средствами защиты (респиратор). Нельзя курить, принимать пищу и пить в обрабатываемом помещении. После окончания работы необходимо прополаскать рот, вымыть руки и лицо с мылом.

При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое отравление. Признаки отравления: неприятный привкус во рту, слюнотечение, рвота, головная боль, тошнота (усиливается при курении, приеме пищи) боли в животе, сужение зрачка, раздражение органов дыхания.

Если препарат попал на спальные принадлежности, их необходимо постирать обычным способом, в местах приема пищи – произвести влажную уборку мыльно –содовым

При отравлении через дыхательные пути вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, сиять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды. При случайном попадании средства в глаза тщательно промыть их струей воды или 2% раствором пищевой соды, обильно в течение нескольких минут. При по¬явлении раздражения слизистой закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности 2% раствора новокаина.