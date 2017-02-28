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Школьники Владивостока соревнуются в письме

Учащимся рассказали о работе почты в военное время
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 февраля, работники владивостокского почтампта провели открытый урок в образовательной школе №43 для учеников 6 класса, сообщает РИА VladNews.

К этому уроку учитель русского языка и литературы Марина Данилова и ученики шестого класса стали готовиться, как только был объявлен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»: вместе выбрали номинацию «Есть такая профессия - Родину защищать…», после чего начали собирать необходимые истории для написания писем.

На открытом уроке письма учащиеся изучили традиции эпистолярного жанра и историю военной почты. Сотрудник отдела маркетинга Константин Шамовцев рассказал о истории военной почты, а также видах почтовых отправлений, геройских поступках почтальонов времен ВОВ, почтовых голубях, отправлявших почтовые отправления даже в самые горячие точки сражений. Сотрудник сортировки 91 отделения связи Алексей Хомутов подробно рассказал работу сортировщиков в военное время, поведав детям о новых распорядках для советских отделений связи во время войны, объемах почтовых отправлений тружеников тыла и линии фронта перерабатывали днями и ночами. Далее детям объяснили и показали правильное заполнение конвертов (адрес, индекс, нанесение марок).

Участники конкурса расширили свои знания в истории своей семьи и природе родного края. Каждый из учеников получил юбилейные открытки к празднику 9 мая «Города-Герои».

Отметим, что всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 12 номинаций, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.

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