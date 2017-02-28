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Жителей Владивостока просят заполнить анкеты

Разработка мастер-плана развития города
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В рамках разработки мастер-плана Владивостока специалисты японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei совместно с российским Агентством ипотечного кредитования (АИЖК) изучают текущее положение дел в городе и мнение жителей по ряду вопросов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Для этого жителей Владивостока просят заполнить анкеты (в приложении).

Заполненные анкеты необходимо прислать до 15 марта 2017 года по адресу: presscom2@vlc.ru

Для справки:

Подписание договора между Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана Владивостокского городского округа состоялось в Токио в конце декабря 2016 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина.

Мастер-план Владивостока может стать программой, в которой будет выражено стратегическое представление о развитии города, а также представлены механизмы по достижению этих целей. Планируется, что документ будет включать схему функционального зонирования, предложения по работе с транспортными потоками, архитектурную концепцию облика города с углубленной разработкой отдельных наиболее важных городских территорий.

Договор предусматривает предварительный этап работ по разработке мастер-плана Владивостока. На этом этапе специалисты Nikken Sekkei проанализируют социально-экономическое развитие Владивостока, демографические показатели, научно-промышленный потенциал, показатели жилищной обеспеченности, действующую и разрабатываемую градостроительную документацию, текущее положение дел во многих сферах городской жизни.

Такая совместная работа АИЖК и японской компании стала результатом встречи на втором Восточном экономическом форуме, где премьер-министра Японии Синдзе Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину совместно развивать Владивосток.

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