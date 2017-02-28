Приморские кудоисты завоевали шесть медалей на чемпионате России

Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в Москве завершился чемпионат России по кудо. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены из всех федеральных округов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. На чемпионате были разыграны комплекты наград в шести мужских и в абсолютной женской категориях. Приморские кудоисты завоевали по итогам турнира две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Чемпионом России в категории 250 единиц стал кудоист из Владивостока Михаил Сумин. Второе «золото» приморской команде принесла в абсолютной категории среди женщин Александра Савичева (Владивосток). Серебряными призерами стали Джафар Исмаилов (240 ед., Владивосток) и Андрей Черных (270 ед., Владивосток). «Бронзу» завоевали Артем Васильев (Владивосток) и Антон Лещев (Уссурийск).

«На чемпионате России все поединки были очень напряженными, но наши спортсмены в очередной раз убедительно доказали, что дальневосточная федерация кудо - в числе лидеров в стране», - подчеркнул руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин.

Отметим, сборы перед чемпионатом России у приморских кудоистов проходили на базе муниципальной Детско-юношеской спортивной школы «Бастион» города Владивостока, которая считается одной из самых сильных школ кудо на Дальнем Востоке.