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Общество

Военно-спортивная игра прошла во Владивостоке

«Один день из жизни российского воина»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Военно-спортивная игра «Один день из жизни российского воина», в которой приняли участие ученики начальных классов из 14-ти школ Первореченского района, прошла во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юные патриоты собрались в школе № 56 – каждая команда представляла определённый род войск, поэтому в парадном марше прошли моряки и пехотинцы, лётчики и танкисты, артиллеристы и связисты.

Стартовала игра с творческого конкурса – смотра строя и песни. Ребята продемонстрировали умение ходить строевым шагом, внешний вид, солдатскую выправку и слаженность исполнения военной песни.

Затем школьники соревновались в конкурсах «Подъём», «Солдатская сила», «Десантник», «Снайпер», «Рюкзак».

Успешнее всех с заданиями справилась команда «Пехотинцы» школы № 23, второе место разделили команды «Морская пехота» (школа № 56) и «Шторм» (школа № 10). На третьем месте команды «Снежные барсы» (школа № 51) и «Прометей» (школа № 68).

Кроме того, в ходе мероприятия состоялись показательные выступления бойцов морской пехоты.

Как отметили организаторы мероприятия - Центр развития творчества детей и юношества «Надежда», военно-спортивная игра «Один день из жизни российского воина» проводится ежегодно в честь Дня защитника Отечества. В состав жюри входят представители совета ветеранов Первореченского района.

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