«Волшебный пендель»: четвертая неделя проекта

Спорт против лени!

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Началась четвертая неделя первого в Приморье зож-проекта "Волшебный пендель", в котором принимают участие 23 девушки с разных уголков края. Участником проекта стал и корреспондент РИА VladNews, который решил на себе испытать все, что чувствует человек, стремящийся к совершенству. Вот уже четыре недели журналист проекта наравне со всеми участницами занимается спортом, пытается правильно питаться, используя в рационе исключительно те продукты, список которых был отправлен каждому участнику в начале проекта, и отправляет ежедневный отчет по питанию, после которого получает рекомендации от тренера. Несмотря на дух соперничества, девушки стараются морально поддерживать друг друга, ведь всех участниц проекта объединяет одна цель – здоровый образ жизни.

Три раза в неделю девушки посещают тренировки в студии по разным программам - функциональный тренинг, Hot Iron, Cardio Strike, Zumba и фитнес-йога. Опрос среди участниц показал, что большинство из них настроены решительно, а также уверенно идут к своей заветной цели – здоровому образу жизни. Безусловно, мотивирует участниц и главный приз проекта – поездка в солнечный Таиланд или 50 000 рублей. Стоит отметить, что многие участницы проекта поставили перед собой еще одну очень непростую задачу – похудеть и создать тело своей мечты. В видеорепортаже РИА VladNews видно, сколько усилий прилагают участницы.

О том, какие из трех видов тренировок девушкам нравятся больше, узнал корреспондент РИА VladNews.

«Мне нравится все, но больше по душе Hot Iron. Я чувствую, что мышцы работают, техника дается легче, чем, к примеру, в Zumba. Там мне сложнее: слишком быстрый темп, я не понимаю, как крутить бёдрами. Из-за этого расстраиваюсь. Насчет йоги: по мне, так это больше духовная практика. Не для моего темперамента. Но тоже очень здорово», - Валерия, 23 года.

«Понедельник (силовые тренировки) тяжелее всех, хотя сейчас уже легче, чем в начале. Тело начинает привыкать к физическим нагрузкам. Zumba– давно мне знакомое и любимое мною направление. Пятничная йога позволяет расслабиться после интенсивной недели. По итогам можно сказать, что все тренировки по-своему приятны», - Галина, 36 лет.

«Безумно нравится Zumba: очень энергичная тренировка, да и время пролетает незаметно! Дистанционные тренировки от Насти – сила, мощь! Кажется, что семь потов сошли! После силовой тренировки в понедельник чувствуешь каждую мышцу, о существовании которой ты и не подозревал. Ощущение, что после тренировки от тебя «отвалился кусок жира» заставляет двигаться вперед и только вперед!», - Екатерина, 27 лет.

Не стоит забывать и о том, что тренировки не являются гарантийным залогом похудения. Как уже успела отметить тренер по усиленным фитнес тренировкам Анастасия Кузьменко, 70% успеха зависит от правильного питания. Максим Семёнов, профессиональный тренер по функционально-силовому тренингу, отмечает, что голодовка во время занятий категорически запрещена.

Дорогие читатели! За ходом проекта вы сможете следить в новостях РИА Vladnews.

По вопросам участия в ЗОЖ-проекте «Волшебный пендель» обращаться к организатору: 8-950-299-0017 (Елена).