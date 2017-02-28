Ученые нашли еще один способ похудения к лету

Специалисты узнали, как избавиться от чувства голода

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Японские ученые в ходе исследования нашли еще один способ похудеть к лету, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как оказалось, уменьшить жировые отложения поможет здоровый 7-часовой сон, а вот недосыпание, наоборот, может стать причиной лишнего веса.

В ходе исследования специалисты установили, что существует взаимосвязь между продолжительностью сна и состоянием человеческого организма. В первые три дня добровольцы спали по 7 часов в сутки, а на 4-6 день сократили сон вдвое – до 3,5 часов.

В течение шести дней специалисты измеряли у испытуемых уровень гормонов, проводили анализы крови, а также изучали состояние метаболизма, также добровольцам предлагалось ежедневно заполнять анкеты, в которых каждый участник исследования отмечал уровень чувства голода, вкусовые предпочтения в этот день, а также подробно описывал свое меню.

Результаты показали, что за 72 часа недосыпания уровень гормонов, регулирующих аппетит, снизился на 10% по отношению к уровню, который был зафиксирован после трех суток полноценного сна. В дни недосыпания добровольцы чаще чувствовали себя голодными, а чтобы наесться, им приходилось съедать больше пищи, чем обычно.

По словам специалистов, недосыпание приводит к замедлению обмена веществ, и подсчитали, что год неполноценного сна может способствовать отложению 0,5 кг жира при стандартном потреблении пищи. Если же съедать больше продуктов, то ожирение не заставит себя ждать. Ученые утверждают: если недосыпание не является хроническим, работу организма можно наладить всего за одну ночь здорового 7-часового отдыха.