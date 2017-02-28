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Мужчина с ножом напал на работника кредитной организации во Владивостоке

Установлено, что злоумышленник приехал из Иркутска
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Следователем отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела о разбойном нападения на менеджера микрофинансовой организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. 

В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение менеджера кредитной организации, расположенной на улице Луговая. Женщина сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, похитил денежные средства из сейфа. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что подозреваемый, угрожая ножом, связал сотрудницу и потребовал показать, где находятся деньги. Женщина, опасаясь за свою жизнь, указала место хранения денежных средств, после чего злоумышленник похитил из сейфа более 130 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

В ходе проведения оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 28-летний мужчина, приехавший в приморскую столицу из города Иркутска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). В ходе следствия собрана доказательственная база причастности подозреваемого к совершению разбойного нападения, допрошены потерпевшая и свидетели. 

За нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением оружия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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