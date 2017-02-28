Автолюбитель сбил девушку во Владивостоке - и скрылся

Пострадавшая шла по обочине в светлое время суток

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 24-летнюю девушку во Владивостоке - и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП произошло в понедельник, 27 февраля, около 9 часов утра в районе дома №8 по улице Чичерина.

Известно, что транспортное средство двигалось со стороны улицы Иртышской в сторону Постышева. Девушка двигалась в попутном направлении по обочине.

Пострадавшая доставлена в травматологическое отделение №3 с закрытым переломом правой голени со смещением.