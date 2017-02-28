Владивостокская пенсионерка серьезно пострадала в ДТП

Она попала под колеса авто на пешеходном переходе

Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокская 61-летняя пенсионерка серьезно пострадала в ДТП на проспекте 100-летия Владивостоку, в районе дома №56. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД, около 9:00 34-летняя автоледи за рулем Mitsubishi Delica, двигаясь со стороны улицы Иртышской в сторону Постышева, наехала на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую с сочетанной травмой отвезли в травматологическое отделение №1. Расследование обстоятельств наезда продолжается.